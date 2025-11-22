福山雅治が、12月19日(金)に公開される映画『新解釈・幕末伝』の主題歌「龍」を11月29日（土）より配信リリースすることが決定した。映画『新解釈・幕末伝』は福田雄一が監督をつとめ、ムロツヨシと佐藤二朗のダブル主演によって届けられる。福山は福田監督や映画制作陣からの「敢えて脚本を読まないでほしい。福山さんが作りたい『幕末伝』の曲を作ってください」というオファーを受け、大河ドラマ『龍馬伝』から15年の時を経て”