[11.22 天皇杯決勝 町田-神戸 国立]第105回天皇杯は22日に国立競技場で決勝を行い、FC町田ゼルビアとヴィッセル神戸が対戦する。午後2時の試合開始を前にスターティングメンバーが発表された。町田はJ1昇格から2年目で初の主要タイトル獲得のチャンス。準決勝から先発を入れ替えずに決戦に臨む。予想布陣は3-4-2-1。GKは今日が25歳の誕生日となる谷晃生で、3バックは左からDFドレシェヴィッチ、DF昌子源、DF望月ヘンリー海輝が