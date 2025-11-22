声優・アーティストの岡咲美保が本日11月22日（土）に誕生日を迎え、YouTube Live生配信でファンミーティングと新曲配信について発表した。来月12月20日（土）に開催する＜ファンミーティング vol.1＞では、撮り下ろし写真を使用したキービジュアルを公開。イベント特設サイトも新たに公開された。特設サイトではイベント実施内容や今回新たに公開されたグッズラインナップなどを確認することができる。イベントでは、岡咲と親交の