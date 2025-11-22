【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の『ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』の最終公演が、11月21日に国立代々木競技場 第一体育館公演にて行われた。メンバーによる楽器演奏や、歌唱メンバーを入れ替えてのシャッフルユニットなど、数々の新しい試みが取り入れられた今回のツアー。その最後にふさわしく、メンバーもファンも達成感と高揚感に包まれる大団円を迎えた。 ■「モンスタ