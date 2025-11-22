8月10日に81歳で死去したサッカー元日本代表FWの釜本邦茂さんの「お別れの会」が22日、都内のホテルで開催された。日本サッカー協会の名誉総裁である高円宮妃久子さま、宮本恒靖会長、王貞治氏（ソフトバンク球団会長）、元女子日本代表の澤穂希氏ら468人の関係者が参列し、故人との別れを惜しんだ。前日の21日にはプロ野球巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会が開かれており、釜本さんの長男・達生さんは「父が入院した