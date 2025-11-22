メッツから今オフにフリーエージェント（FA）となったのが、ピート・アロンソ内野手。2019年のメジャーデビュー以来、7シーズンにわたり主軸を担ってきたスラッガーの去就に注目が集まっている。米スポーツ専門局『ESPN』のホルヘ・カスティーリョ記者は21日（日本時間22日）、アロンソに関する特集記事を掲載。移籍先の有力候補として7球団を挙げ、争奪戦の行方を占ってい