秋篠宮妃紀子さまと悠仁さまが、2013年の台風による土砂災害の犠牲者を追悼する慰霊碑に花を手向けるため、東京の伊豆大島を訪問されました。【映像】町長らの出迎えを受けられる紀子さまと悠仁さま紀子さまと悠仁さまは午前10時半ごろ、ジェット船で伊豆大島の港に到着し、大島町の町長らの出迎えを受けられました。お2人は、2013年の台風26号による土砂災害の被害を伝える語り部と交流し、メモリアル公園内に設置された犠