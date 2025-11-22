毎日使う家電で何気なく使っている電池。気づけばストックが減っていて、急に必要になったり、家中を探し回ったり…そんな小さな手間をまるっと解消してくれるアイテムがダイソーに売っています！主流のUSB Type-Cに対応していて、専用アダプター不要で充電できる手軽さが便利。繰り返し使えて経済的です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：Type-C充電池価格：￥550（税込）定格容量：1.5V／1332mAh販売ショップ：ダイソー