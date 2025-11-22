ＪＲＡは１１月２２日、２５年クイーンＳなどに優勝したアルジーヌ（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。今後は北海道・新ひだか町のケイアイファームで繁殖牝馬となる予定。同馬は２３年１月にデビュー勝ち。芝のマイル路線で頭角を現し、２４年ターコイズＳで重賞初制覇を果たした。翌２５年にはヴィクトリアマイルでＧ１に挑み、４着と好走。海外初挑戦だった