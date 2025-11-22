広島は２２日、マイナー通算２３勝のフレディ・ターノック投手と契約合意したと発表した。契約金５０万ドル（約７８２０万円）、年俸１００万ドル（約１億５６４０万円）プラス出来高。身長１９３センチの長身右腕。２２年にブレーブスでメジャーデビューし、今季はマーリンズで５登板。メジャー通算１１登板２勝１敗１セーブ、防御率３・９７の成績を残している。「広島東洋カープに加入できることに、これ以上ないほど興奮し