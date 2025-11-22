ダイソーをパトロールしていると、まるでティッシュのように取り出せるマイクロファイバークロスを発見しました。キッチン周りから窓掃除まで、とことん使い倒した後にポイッと捨てられる画期的な商品。便利すぎてストック買いしたくなること間違いなしですよ。早速ご紹介していきます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：マイクロファイバークロス（25枚）価格：￥330（税込）サイズ（約）：20cm×20cm内容量：25枚販売シ