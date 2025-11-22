21日（現地時間）、アラブ首長国連邦（UAE）で開催中のドバイエアショーでインド戦闘機が墜落し、パイロットが死亡した。AP通信などによれば、エアショー閉幕日のこの日、インド空軍所属のテジャス（Tejas）戦闘機が観衆の前でアクロバット飛行中に統制力を失った。戦闘機はアール・マクトゥーム国際空港の地面に墜落して爆発し、炎と煙が上がった。インド空軍は声明で「戦闘機に乗っていたパイロットは死亡した」とし「事故の原因