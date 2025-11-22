福井県立大恐竜学部の学生が２年次以降に学ぶ「勝山キャンパス」が来春、県立恐竜博物館の隣に開設される。今後、多くの学生が移り住む勝山市では、恐竜学部の学生を対象にした「生活応援制度」を設けるなど、受け入れ体制を整えている。学生が住むことで、少子高齢化が進む地域の活性化につながることも期待されている。（立山光一郎）今春、新設された同学部では、１年次は永平寺キャンパス（永平寺町）で主に教養科目を受講