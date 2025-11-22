シルエットフォーミュラの「R30スカイライン」を再現日本最大のカスタムカーの祭典「東京オートサロン（TAS）2026」が、2026年1月に開催されます。日産グループで自動車整備専門学校の日産・自動車大学校では、毎年学生が手掛けたカスタムカーを披露しており、次回のTAS2026でも学生によるカスタムカーが披露される予定です。【画像】超カッコイイ！ これが日産の「斬新スカイライン」です！ 画像で見る（35枚）そのうち、愛