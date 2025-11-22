韓国女性グループ・ＡｆｔｅｒＳｃｈｏｏｌとして活動後、女優として活躍しているナナ（３４）が１５日、自宅に強盗が侵入しナナと実母が負傷したと報じられる中、京畿（キョンギ）道九里（クリ）警察署は２２日、強盗行為をした３０代男性を制圧する過程でナナ母娘が加えた傷害を、正当防衛と認定したことを明らかにしたと、現地メディアのＹＴＮなどが報じた。記事によると警察関係者は、該当男性がナナの母親に身体的被害