ここ数ヶ月、金の価格上昇が止まりません。2025年8月末から9月初めにかけて、国内の金小売価格は1グラムあたりおよそ1万8000円前後でした。 すでに過去最高水準でしたが、その後の伸びは想定を超えるスピードです。9月末には2万円台を突破し、さらに10月に入ってからも上昇が続き、10月21日には2万3000円を超える水準にまで達しました。そして、11月時点では2万2000円台で推移しています。 短期間でここまで上昇し