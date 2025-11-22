強烈なミドルがゴールネットに突き刺さった瞬間、駒澤大学の応援席が大歓声に沸く。苦しみ抜いたキャプテンが自らの左足でチームの１部復帰に貢献した。11月15日に行なわれた関東大学サッカーリーグ戦２部の最終節で２位の駒澤大は首位の法政大と対戦。この上位直接対決で、前半から得点を重ねて４−０の完勝。２部優勝と１部昇格を決めた。その大一番で輝きを放ったのは、４−４−２の左サイドハーフで久々に先発入りしたDF