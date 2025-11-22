今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。「きらめく街！クリスマスの準備進む切り倒された木はどこへ？」についてです。◇今年もあと40日。光の都、フランス・パリでは、シャンゼリゼ通りでクリスマスイルミネーションが行われています。今回の目玉は「音楽と連動する光のショー」！音に合わせてさまざまな色に輝きます。街路樹約400本が、200万個のLEDライトで彩られました。イギリス・ロンドンや、キリ