優しい夫・ハジメと穏やかな結婚生活を送っていた主人公・リナ。しかし夫の母は少々難ありで、リナは頭を痛めていたのでした。無事命懸けで出産を果たしたリナでしたが、産後の里帰り中、義母がまさかの行動に出て…。『ばあばハイな義母』第3話をご覧ください。 無事出産した主人公・リナ。産後の体はかなり疲れ切っていて、誰とも会う気力が無い様子です。そんな彼女の元へ、義母はとんでもない人たちを連れて突撃してきて…。