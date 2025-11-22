ボーイズグループENHYPEN（エンハイプン）が、デビュー5周年を迎え、公式ファンENGENE．（エンジン）のために多くのコンテンツ・プレゼントを企画した。公式SNSを通じて、20日「2025ENniversary」タイムテーブルを公開した。「ENniversary」とは、ENHYPENが毎年デビュー日（11月30日）を控え、全世界のENGENE．とともに過ごす祭りのようなイベント。今年のタイムテーブルによると、ENHYPENは、21日から30日まで多彩なコンテンツを