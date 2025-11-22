1995年11月17日にポルシェAGの100%出資子会社として設立されたポルシェジャパン株式会社が、2025年11月17日に30周年を迎えた。この記念すべき日に、本年あらたにポルシェジャパンの代表取締役社長に就任したイモー・ブッシュマン氏にインタビューをする機会を得た。彼が日本のメディアと対談するのは、就任後100日が過ぎたこの日が初めてだという。なお、今回の対談は「新社長」と本誌を含むメディア4媒体の「新編集長」が語るとい