この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、やまさん(@ikujidays)さんの投稿です。 「アリーナ席」の真相とは ある日、やまさんの小学3年生の娘さんが残念そうに「なんとアリーナ席になっちゃった」と報告。ライブ好きの人なら一瞬で大興奮となりそうなワード。しかし娘さんはなぜか残念そう…？その真相がこちらです。 小3娘が「今日ね、席替えしたんだけど、