◆第１０５回天皇杯▽決勝神戸―町田（２２日・国立）天皇杯連覇を目指す神戸が、決勝で町田と対戦する。スタメンが発表された。今季はリーグ３連覇、天皇杯連覇をはじめ、３季連続のタイトル獲得に向けて戦ってきた。開幕直後には８連戦の日程も響き、負傷者が続出。なかなか勝ち点が積み重ねられなかったが、徐々に追い上げてリーグ戦も３位まで持ってきた。天皇杯でも多くの選手が出場し、つないできた決勝。吉田孝行監