24年ターコイズS、今年のクイーンSを制したアルジーヌ（牝5＝中内田、父ロードカナロア）が22日付でJRA競走馬登録を抹消された。今後は生まれ故郷のケイアイファーム（北海道新ひだか町）で繁殖入りする予定。通算15戦7勝、獲得賞金は2億2994万6900円。米国に遠征した1日のBCマイル6着がラストランになった。