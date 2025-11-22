プロ野球・広島は22日、モンテロ選手とファビアン選手について来季も契約を結ぶことを発表しました。両選手とも今季がNPB初年度でしたが、チームをけん引する活躍を見せました。モンテロ選手は105試合に出場し、9本塁打を含む打率.255をマーク。ファビアン選手は138試合に出場し、チームトップとなる17本塁打を含む打率.276をマークしました。来季の契約は、モンテロ選手は出来高含む年俸75万ドル、契約金50万ドル。ファビアン選手