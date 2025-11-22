「阪神優勝記念パレード」（２２日、大阪・御堂筋）阪神タイガース優勝記念パレード実行委員会は、沿道の観衆が約２０万人と発表した。約３０分間、御堂筋の沿道をファンが埋め尽くす中、藤川監督らが乗り込んだバス３台がゆっくりと動いた。選手たちはファンの歓声に手を振り、集まったファンもカメラを向けるなど間近で選手たちに声を届けた。藤川監督は出発前に「選手たちにとっては２年ぶり。私は２００５年以来、２０