飛騨地方の伝統工芸「一位一刀彫」による来年の干支「午」の置物作りが、岐阜県高山市で行われています。 【写真を見る】飛騨の伝統工芸「一位一刀彫」で来年の干支“午”の置物作り「来年は“ウマ”くいく年に」岐阜・高山市 「一位一刀彫」は、イチイの木をノミで彫り、色を付けずに木目の美しさをいかすのが特徴です。 岐阜県高山市で江戸時代から続く津田彫刻では、約30本のノミを使い分けながら来年の干支「午」の置物