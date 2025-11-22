市川團十郎（47）が22日、都内で「初春大歌舞伎」（1月3〜27日、東京・新橋演舞場）の取材会に、長女市川ぼたん（14）長男市川新之助（12）とともに出席した。3人は夜の部「春興鏡獅子」で共演するほか、團十郎は昼の部「熊谷陣屋」「口上」、夜の部「児雷也豪傑譚話（じらいやごうけつものがたり）」に出演する。恒例となった團十郎による初春の新橋演舞場公演。これまでは、新作や古典にアレンジを加えた演目に挑戦してきた。来