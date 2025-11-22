私はユウコ。旦那と現在幼稚園児で年中のモモを育てています。人見知りな私は、ママ友・ミユキさんのおかげでみんなとなじむことができました。けれど最近なにかみんなの気に障るようなことをしてしまったみたいで、不穏な空気を感じています。いつもは誘われる公園での遊びも、今回は誘われませんでした。モモと公園に行ってはじめて誘われなかった事実を知りショックを受けましたが、追い打ちをかけるように怖い顔をしてリリカさ