22日未明、静岡市駿河区で住宅など4棟を焼く火事がありました。 【動画】未明の住宅街「結構パニック」住宅火災で計4棟焼く＝静岡市駿河区 22日午前1時50分頃、静岡市駿河区西島で「炎が見える」などと110番や119番通報が相次ぎました。 火は木造2階建ての住宅と隣接する木造2階建ての空き家の合わせて2棟を全焼したほか、近くにある2棟の一部を焼き、約4時間半後に消し止められました。 ＜近くに住む人＞ 「避難の呼びかけと