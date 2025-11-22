養殖のカキの大量へい死問題を受けて、呉市がカキ養殖事業者へ応援給付金として５０万円を支給しました。 呉市周辺の海域では、養殖カキの大量死により出荷できるカキがほとんどない状況となっていて、呉市は事業資金の危機に直面している市内の漁協に所属する５５事業者へ、「かき養殖応援給付金」として一律５０万円を給付します。 ２２日呉市の新原芳明市長が音戸漁業協同組合を訪れ、１５のカキ養殖事業者と現状の把握や今後