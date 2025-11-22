福岡東署は22日、福岡市東区舞松原2丁目14番付近で20日午後5時20分ごろ、帰宅中の男子中学生が見知らぬ男から「どこに住んでいるのか」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は70代後半で白色短髪。白色系トレーナー、黒色ズボンを着用し、自転車に乗っていた。同署は「人通りの多い道や明るい道を選ぶ。時々後ろを振り返るなどして周囲に気を配る。危険を感じたら大声を出して逃げる。防犯ブ