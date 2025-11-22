フジテレビ系バラエティ番組『全力!脱力タイムズ』(毎週金曜23:00〜)が放送10周年を記念した番組初のマスコットキャラクター「ゆるまるズ」が誕生した。番組での露出のほか、グッズやオリジナルショートアニメなども展開される。不満顔の佐久間みなみアナ(左)と大満足の有田哲平21日放送の番組内で、10周年を記念した“番組初のマスコットキャラクター制作プロジェクト”が始動。アリタ哲平メインキャスター(有田哲平)、佐久間みな