オリックス・吉田輝星投手が２２日、契約更改交渉に臨み、９００万減の２８００万円でサイン。今年は３月に右肘内側側副じん帯再建術を受けて１軍登板なし。来季へ「来年は２年分の活躍をできるように」と意気込みを示した。（金額は推定）リハビリなどの経過は良好。既にブルペンでの投球も開始。「キャッチボールをしててもプロに入って以来、結構、自分の中で納得できる球筋で投げれている」と手応えを口にした。今回の手