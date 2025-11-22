カネカ食品は、自社が運営するパン専門のお取り寄せサイト「ぱん結び」にて、全国の人気パン屋さんによるシュトーレン(シュトレン)やクリスマス限定商品の販売を開始した。ぱん結びのクリスマス2025シュトーレンは、クリスマスを待ちわびるアドベント期間に少しずつ楽しむ、ドイツ発祥の伝統的なパン菓子で、パン屋にとって集大成と言える特別な一品。「ぱん結び」では、全国各地のパン屋こだわりのシュトーレンを直接お取り寄せで