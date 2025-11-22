沼津市足高の愛鷹広域公園で、22日午前6時頃、「公園の駐車場内で車両が燃えている」と消防に通報がありました。 【動画】なぜ？沼津市の運動公園駐車場で車両火災…車内からは1人の遺体を発見＝静岡 火は30分ほどで消し止められたものの車両1台を全焼し、この車の中から1人の遺体が発見されました。 警察と消防は出火原因を調べるとともに、車内で見つかった遺体の身元の確認を進めています。