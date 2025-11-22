歌舞伎俳優の市川團十郎（４７）、長女の市川ぼたん（１４）、長男の市川新之助（１２）が２２日、都内で開かれた東京・新橋演舞場「初春大歌舞伎」（来年１月３〜２７日）の取材会に出席した。演目は昼の部が「操り三番叟」「鳴神」「熊谷陣屋」「仕初口上」、夜の部が「矢の根」「児雷也豪傑譚話」「春興鏡獅子」で、ぼたんと新之介は夜の部のみの出演。團十郎は「熊谷陣屋」について「九代目團十郎が形を作った演目でござ