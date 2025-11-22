「阪神優勝記念パレード」（２２日、大阪・御堂筋）優勝パレードが行われ、ＯＢの糸井嘉男氏が中継のインタビュアーとして同乗。藤川監督らと同じ１号車に乗り込み、記念撮影では一緒に人さし指を立てて笑みを浮かべるシーンがあった。糸井氏は臨時コーチとして春のキャンプで佐藤輝らを指導。藤川監督からの信頼も厚く、秋季キャンプでも臨時コーチを務めた。約３０分、沿道からファンの声援を浴びた藤川監督は「この日の