MLB Japanは11月19日、公式Instagramを更新。シカゴ・カブスからFAになった今永昇太（32）が残留することを報告した。 メジャー2年目の今永は今季25試合に先発登板。左脚のけがで離脱を余儀なくされながらも、9勝8敗、防御率3.73の成績を残した。MLB Japanは今永の写真とともに「1年契約のQOを受諾し、2026年シーズンもシカゴでプレーすることとなりました！」と伝えている。 QO（クオリファイング・オ