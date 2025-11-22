アメリカのトランプ大統領の熱狂的な支持者として知られていたものの、最近、トランプ氏との溝が表面化していた共和党のグリーン下院議員が来年1月に議員辞職すると表明しました。グリーン下院議員「私は新たな道に進むことを楽しみにしています。私は来年の1月5日に下院議員を辞職します」共和党のグリーン下院議員は21日、SNSに投稿し、来年の1月5日に議員辞職すると表明しました。グリーン下院議員はもともとトランプ大統領を熱