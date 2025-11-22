俳優の藤岡真威人さんが22日、東京・台東区の玉姫稲荷神社で行われた第18回 シューズベストドレッサー賞 授賞式に登壇しました。また、同賞は副賞として自身がデザインした靴も贈られます。 【写真を見る】【 藤岡真威人 】父・藤岡弘、の“靴は武器になる”イズムを継承「絶対にほめてくれると思う」男性部門で選出された藤岡さんは2014年に父・藤岡弘、さんも選出されており、初の親子2代受賞となりました。藤岡さんは“素