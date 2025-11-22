メ～テレ（名古屋テレビ） 21日夜、三重県明和町で道路を歩いていた男子大学生が後ろから来た車にはねられ死亡しました。 警察によりますと、21日午後6時40分ごろ、明和町斎宮の町道で明和町の大学生・土屋虎翼さん（20）が道路を歩いていたところ、後ろから来た軽自動車にはねられました。 土屋さんは病院に運ばれましたが、約2時間後に死亡しました。 軽自動車を運転していた35歳の会社員の男性にけがはありませ