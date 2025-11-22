韓国のLCC＝格安航空会社「イースター航空」の鹿児島・ソウル線が、コロナ禍を経て、およそ5年半ぶりに運航を再開しました。 韓国のLCC「イースター航空」は、2017年から鹿児島・ソウル線を運航していました。新型コロナの影響で2020年3月から運休していましたが、21日、およそ5年半ぶりに運航を再開しました。 イースター航空によりますと、21日のソウル発の便は188人を乗せ、ほぼ満席だっ