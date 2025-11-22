巨人の新人１１選手が２２日、ジャイアンツ球場で施設を見学した。ドラフト３位の亜大・山城京平投手は「すごい良い施設で（野球が）できるんだなと思いました。プールがあったことにビックリしましたし、食堂に選手が間食を取る冷蔵庫があって。（中身が）充実していました。こういう恵まれた環境をうまく活用していきたい」と声を弾ませた。山城は最速１５４キロを誇る左腕。身長１７４センチ、体重７０キロと決して大柄では