◆天皇杯▽決勝町田―神戸（２２日・国立）町田は天皇杯決勝で神戸と対戦する。先発が発表され、準決勝のＦＣ東京戦と同じ先発布陣を組んだ。９月２３日の京都戦以来けがで離脱していたＤＦ岡村大八も復帰し、ベンチメンバーに名を連ねた。町田はクラブ初のカップ戦決勝。タイトルももちろん初だ。１９８９年のクラブ創設から３６年。解散の危機もありながら優勝争いするまで成長した物語を、この試合の勝利で大団円を迎え