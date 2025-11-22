◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第３日（２２日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）第３ラウンドが進行中。４打差１３位で出た今季日本ツアー初参戦の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は９番まで１バーディー、１ボギーで通算３アンダー。トップと５打差の暫定１９位で折り返した。６位で出た石川遼（カシオ）は８番を終えて２バーディー、２ボギーの４アンダー、同１３位でプレー中。同じく６位で