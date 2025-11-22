今年は漁獲高によって魚の価格の変動が激しく魚屋さんも影響を受けた。そこで、業績を伸ばし続ける魚屋さん、角上魚類に七五三掛・松倉が潜入！まずは、お店を見て周り、人気鮮魚店の工夫と新鮮な魚を見分けるポイントを学んだ。 そして、角上魚類草加店の店員として、七五三掛がブリの三枚おろし、松倉がお店の花形である鮮魚売り場での呼びこみ・接客に挑戦！\最新話はTVer 過去回はHuluで配信中！次回は、マグロの解