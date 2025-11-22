ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「大谷翔平ファミリー財団」の設立を報告した。ストーリーズには大谷、真美子夫人、長女が手をつなぎ、デコピンを間に挟むような家族4ショットのシルエットの財団のロゴが投稿された。財団のホームページには「私たちの使命は、子どもたちが元気であり続け、健やかに生きるよう促す取り組みへの資金提供と、困っている動