世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。マレーシアの「ドライブレコーダーに崩落の瞬間間一髪…免れた車」についてです。◇マレーシア・クアラルンプールの道路を走る車のドライブレコーダーの映像。順調に走っていた車ですが、次の瞬間…！建設工事の足場が崩れ落ちてしまいました。車は押しつぶされましたが、幸いにも運転席は直撃を免れ、けがをした人はいませんでした。「目の前のこの建物だ。目の前、私の目の前で