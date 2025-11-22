歌舞伎俳優の市川團十郎（４７）、長女の市川ぼたん（１４）、長男の市川新之助（１２）が２２日、都内で開かれた東京・新橋演舞場「初春大歌舞伎」（来年１月３〜２７日）の取材会に出席し、團十郎は来年５月に尾上左近の三代目尾上辰之助襲名が決まったことに関して、三代目辰之助、新之介、六代目尾上菊之助の“令和の三之助”への期待を語った。團十郎は左近に「（三代目辰之助に）なれる時には何かお役で私が出られるもの